Если реакция США будет реалистичной и гибкой, то соглашение по ядерной программе Ирана будет достигнуто. Об этом говорится в ответе Тегерана на текст проекта соглашения ЕС о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает иранское официальное информагентство ИРНА.

Содержание послания не раскрывается.

Отмечается, что мнения участников ядерного соглашения расходятся о трех вопросах.

«США недавно проявили гибкость в отношении двух из трех оставшихся вопросов, но это должно быть изложено в письменной форме. Третий вопрос о гарантиях продолжения реализации СВПД зависит от реалистичного подхода США для обеспечения интересов Ирана», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран даст письменный ответ координатору переговоров по ядерной сделке от ЕС Энрике Море на предложения Брюсселя до полуночи по местному времени.

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