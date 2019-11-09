Иран предложил Азербайджану идентификацию товаров для преференциальной торговли между странами

Правительства Азербайджана и Ирана обсудили необходимость дальнейшего развития торгово-коммерческих связей между Тегераном и Баку.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, обсуждения прошли на встрече заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева с министром промышленности, добычи и торговли Ирана Реза Рахмани в кулуарах Шанхайской международной выставки в Китае. Они отметили о расширении торговых связей между двумя странами.

Ш.Мустафаев подчеркнул необходимость объединения железных и автомобильных дорог двух стран, а также расширения взаимного сотрудничества в промышленных, коммерческих проектах, а также в сфере создания совместного производства.

Министр промышленности Ирана, в свою очередь, призвал к выполнению соглашений между двумя странами, включая идентификацию товаров, которые могут быть включены в соглашение о преференциальной торговле между Ираном и Азербайджаном.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между странами в январе-сентябре 2019 года составил 390,7 млн долларов (за год рост на 45,4%). За отчетный период в Азербайджан импортировано иранских товаров на 362,9 млн долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,3%, а в Иран азербайджанский экспорт составил 27,7 млн долларов (при росте на 34,6%).