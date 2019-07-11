Иран далек от иллюзий и действует по принципу «ни шагу назад»

Говорить с Ираном с позиции силы не получится, таким мнением поделился с #, политолог Тофиг Аббасов, комментируя ситуацию вокруг Ирана.

«Ситуация будет оставаться в напряженном режиме и градус обострения будет нарастать в регионе. Потому что разворачивается борьба без правил. Трамп неоднократно говорил, что готов к переговорам, однако иранская сторона напрочь отвергает переговоры. Иран не собирается слушать американцев, которые пытаются говорить с позиций силы и менторства», — сказал эксперт.

По его словам, президент Роухани не раз заявлял, что в условиях расторжения обязательств по СВПД, введения экономических санкций, говорить не о чем.

«Иранцы понимают, что переговоры ни к чему не приведут. Если, несмотря на соглашения по СВПД, это не привело ни к каким результатам, что могут дать эти переговоры?», — добавил он.

Аббасов также сказал, что американцы быстро принимают решения, но потом можно сказать не отменяют их.

«Например, у Азербайджана нет никаких проблем с США, и, несмотря на хорошие отношения, они не отменяют 907 поправку. Оккупацию Арменией территорий они не заметили, а вот давление на армян в Азербайджане они увидели. В этом отношении разговаривать с американцами нет смысла. Иран далек от иллюзий, что США когда-то поменяют свое поведение в международной политике», — полагает политолог.

Аббасов добавил, что в отношении Ирана не совсем правильную политику, в последнее время начала вести также и Британия, захватив иранский танкер в Гибралтаре, теперь британские танкеры не в безопасности в Ормузском проливе.

«Если иранцы заявили о том, что ответят, рано или поздно они это сделают, если, конечно, британцы не отпустят иранский танкер. Тегеран следует принципу «ни шагу назад», прекрасно понимая, что если даст послабление, это может дорого ему обойтись», — подчеркнул он.

Говоря о санкционном режиме и запасе прочности, политолог отметил, что Иранцы живут под санкциями свыше 40 лет.

«Запад научил эту страну обходить санкции и находить соответствующие альтернативы. Европейцы перед страхом США смалодушничали и не поддержали открыто исламскую республику. Они практически отказались от всякого рода гуманитарных отношений, от закупок иранской нефти. Все это говорит о том, что европейцы не независимы в принятии тех или иных решений. Несмотря на это, Иран продолжает продавать нефть, но уже на черном рынке. На сегодня такие страны как Турция, Китай, Индия, частично Россия не поддерживают санкционный режим против Ирана. Американцам сложно будет сводить счеты с иранцами», — подытожил он.