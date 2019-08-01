Инвестиции падают пропорционально росту рейтингов в Doing Business

Азербайджан ежегодно продвигается в докладах «Ведение бизнеса» (анг. Doing Business) группы Всемирного Банка. Местные государственные чиновники преподносят данное обстоятельство в свете масштабных реформ, а что на деле?

За три года продвижения вверх нашей страны по ступеням докладов Всемирного Банка, наблюдается резкое сокращение иностранных и внутренних инвестиций в экономику, отметил специалист Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Рашад Гасанов.

Со слов экономиста, в стране за последние годы было принято немало нормативных актов, регулирующих деятельность малых и средних предпринимателей, проведены институциональные реформы и не собираются останавливаться на достигнутом. В Азербайджане ожидают дальнейшего продвижения теперь уже в докладе Doing Business -2020, принимая во внимание планы последовательной работы по упрощению процесса регистрации предприятий и собственности, а также более углубленных мер по выдаче разрешений на строительство.

«Правительство продолжит работать над искоренением коррупции на таможне, будут созданы специальные суды по решению экономических споров, — говорит экономист. – Кроме этого, росту рейтингов способствуют новшества в сфере налоговых льгот и администрирования. Стоит полагать, что повышение позиций Азербайджана в докладах Doing Business, опирающееся на реформы и законотворчество, не самоцель. Все это, в конечном счете, должно привести к либерализации деловой среды, увеличению иностранных и внутренних инвестиций, а также снижению зависимости экономики от экспорта энергоресурсов. Но, к сожалению, ничего из перечисленного не произошло».

На приведенных ниже таблицах видно, что позиции страны в докладах Doing Business ежегодно растут. И если в 2017 году Азербайджан занимал 65 место среди 190 государств мира, в минувшем году страна продвинулась на 57 место. В этом году Азербайджан занял 25 ступень рейтинга и вошел в десятку стран, осуществивших успешные реформы, серьезно улучшив позиции по восьми из десяти показателей отчета.

Примечательно, что за три года роста рейтингов по упомянутому докладу группы ВБ и продвижения нашей страны на 40 ступеней, иностранные инвестиции в национальную экономику сократились на 50,2%, инвестиции в ненефтяной сектор сократились на 59,2%. При этом частные инвестиции являются показателем экономического роста, улучшения деловой среды и эффективности институциональных реформ.

Между тем согласно отчету Всемирного банка «Doing Business 2019: Тренинг и реформы», страна достигла больших успехов, а продвижению в рейтингах обязана целому ряду преобразований – это и усовершенствование системы выдачи разрешений на строительство, и прозрачность, достигнутая в сфере регистрации собственности. Отдельным текстом отмечается улучшение законодательства для упрощения доступа к кредитованию. И хотя реальных результатов этого ни бизнес, ни население не ощутили, законотворчество принесло очередной бонус в копилку. То же самое можно сказать о частном кредитном бюро – структуре, бесплатно завладевшей информационной базой Центрального кредитного реестра ЦБА и ничем кроме этого не отличившейся.

Наконец, росту рейтингов способствует упрощение системы оплаты налогов внедрением информационных технологий, оптимизация системы таможенных процедур. Азербайджан, по свидетельству авторов последнего доклада ВБ, осуществил рекордное количество реформ. И если всего по Центральной Азии провели всего-то 54 новшества, в нашей стране было принято свыше 30-ти юридических актов и осуществлено до 70-ти преобразований.