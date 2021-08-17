По данным Государственного таможенного комитета (ГТК) за первые шесть месяцев с начала года объем экспорта составил более 8,811 млрд. долларов, а импорта – более 5,391 млрд. долларов. За год экспорт вырос на 14,6%, а импорт — на 8%. В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в 3,42 млрд. долларов, что на 26,8% больше, чем годом ранее.

А это уже весьма внушительный вклад в платежный баланс, полугодовые итоги которого вскоре будут опубликованы Центробанком. Но примечательно в этом вопросе вот что, говорит экономист Неймат Алиев:

«По данным Государственного таможенного комитета, в первом полугодии текущего года Азербайджан импортировал товаров на 5 млрд. 391 млн. долларов, а в первом полугодии прошлого года — 4 млрд. 989 ​​млн. долларов. Таким образом, — заметил эксперт, — по сравнению с прошлым годом импорт увеличился на 402 млн. долларов, или более чем на 8%. Это привело к росту таможенных пошлин на 73 млн. манатов и акцизов на 11 млн. манатов, однако сборы по НДС почему-то уменьшились на 68 млн. манатов».

По мнению аналитика, уменьшение сборов по этому косвенному налогу выглядит подозрительно:

«Скажем, несмотря на то, что в первом полугодии минувшего года импорт уменьшился на 2,026 млрд. долларов, сбор НДС тогда увеличился на 26 млн. манатов. Возникает вопрос: если сокращение оборота на 2 млрд. долларов не привело к снижению сборов по НДС, почему же рост на 400 млн. долларов обернулся снижением упомянутого показателя? В чем причины? Ведь если импорт и таможенные пошлины с этого оборота, включая акцизы, растут, собираемость НДС должна соотственно увеличиться, а никак не снижаться».

Косвенный налог на ввозимые товары рассчитывается по следующей формуле: НДС = («таможенная стоимость товара» + «таможенная пошлина» + «акциз») X 18%. Отсюда видно, что если таможенная стоимость товаров, таможенные пошлины и акцизы растут, они увеличиваются также в структуре налога на добавленную стоимость. Однако в нашем случае, несмотря на рост в первом полугодии импорта, пошлин и акцизов, сборы по НДС, напротив, уменьшились. И это первый такой случай за последние 5 лет.

При этом анализ взаимосвязи между импортом, сборами по НДС и таможенных пошлин за истекшую пятилетку показывает, что рост импорта все эти годы сопровождался повышением таможенных пошлин, и, соответственно, налога на добавленную стоимость, говорит Алиев. Например, прирост импорта на 1,251 млрд. долларов в первом полугодии позапрошлого года сопровождался увеличением таможенных пошлин на 91 млн. манатов и НДС на 318 млн. манатов. Такая причинно-следственная связь имела место также в первом полугодии прошлого года: в результате роста импорта на 2,355 млрд. долларов таможенные пошлины увеличились на 72 млн. манатов, НДС — на 310 млн. манатов. И потом, несмотря на то, что в первом полугодии минувшего года импорт сократился на 2,026 млрд. долларов, Таможенному комитету удалось даже увеличить сборы по НДС на 26 млн. манатов.

Аналитик заметил, что в условиях роста импорта уменьшение собираемости НДС все же возможно в том случае, если сильно расширить перечень освобожденных от этого налога импортируемых товаров. Однако в нашем случае подобное объяснение неубедительно, поскольку на НДС приходится до 50% налоговых бюджетных поступлений, а потому правительство не рискует с этим экспериментировать.