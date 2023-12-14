В Киеве прогремели мощные взрывы сегодня, 14 декабря. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В Киеве и по всей территории Украины объявлен сигнал воздушной тревоги. Это связано со взлетом истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области.

«Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС России с аэродрома Саваслейка», — пишет прессслужба Воздушных сил.

Российская армия сегодня, 14 декабря, атаковала Хмельницкую область. Оккупанты применили аэробалистические ракеты «Кинжал».

МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты «Кинжал». Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения. До весны 2023 года украинские военные не сбивали «Кинжалы». Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский «Кинжал» с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.