Дорогие корма называют главной проблемой подорожания в нашей стране мясо-молочной продукции. И хотя на протяжении всего прошлого, да и текущего года много говорилось о налоговых поблажках для импортеров кормов, проблема не исчерпана.

Почему налоговые послабления не справились с повышением цен, а дорогие корма для скота остаются триггером продовольственной инфляции? На эти и прочие вопросы # отвечает эксперт в сфере сельского хозяйства Вахид Магеррамов.

— Налоговые и таможенные послабления при импорте кормов у нас вводятся и продлеваются. Но судя по жалобам фермеров, все это не влияет на их конечную стоимость. Почему же не падают цены?

— Дело в том, что в нашем животноводстве используются преимущественно свои корма для сельскохозяйственных животных, и только небольшая их часть завозится из-за рубежа. Поэтому особого влияния от налоговых льгот при импорте не чувствуется. Что же касается местного производства зерновых, которые и идут на корм животным, оно за последние годы существенно сократилось. Только в прошлом году урожаи уменьшились на 200 тыс. тонн.

Ежели речь заходит о кормах, влияющих на продуктивность коров и количество производимого молока, в нашей стране не производятся корнеплоды и кормовая свекла, которую, кстати, раньше выращивали. Напрочь отсутствует местное производство сенажа, а силоса выпускаем в десять раз меньше, чем это требуется нашим хозяйствам. А ведь если кормов производится меньше, то и производство молока и мяса тоже уменьшается. Продуктивность молочного скота падает, увеличивается себестоимость этой продукции.

Связь между урожайностью зерновых и производительностью, себестоимостью в животноводстве никто не отменял. Если урожаи зерна падают, повышается себестоимость кормов, соответственно, возрастает и себестоимость мясомолочной продукции. У нас за последние годы упала производительность не только в животноводстве — сократилась урожайность в сфере растениеводства. Поскольку, к сожалению, не могут организовать производство и решить проблемы этой отрасли.

— Какие корма мы импортируем? И ввозится ли то, что не производится в стране, например, свекла или сенаж?

— Мы импортируем в небольших по меркам потребления объемах ячмень, кукурузу и сою. Такие высококачественные корма, как свекла и, уж тем более, сенаж обходятся очень дорого и сюда они не ввозятся. Это не просто дорогое удовольствие… Их никто не продаст, поскольку все страны сейчас стремятся поднять свое животноводство – им самим это нужно. Продают они мясо и молоко, потому что выгодно экспортировать. После пандемии коронавируса и продовольственного кризиса все страны мира пытаются увеличить производительность животноводства, чтобы покрывать внутреннюю потребность.

— И все же, налоговые льготы при импорте должны были хоть как-то повлиять на их стоимость для наших фермеров. К тому же в России, откуда они к нам частично импортируются, сильно упали цены на зерновые – ту же кукурузу и ячмень…

— Понимаете, это мизер. Налоговые каникулы по НДС при импорте абсолютно не влияют на внутренние цены. Себестоимость местной продукции повышается не только из-за дорогих кормов, но и дорожающего обслуживания. К тому же, все повсеместно дорожает, увеличиваются расходы занятых в животноводстве людей, растут не только производственные, но и потребительские траты. Если удобрения поднялись двукратно, не могут дешевле обходиться корма и продукция наших фермерских хозяйств.

Цены на завозимые из России зерновые падают только последние два месяца, а раньше они обходились дороже. У нас пока используется ранее купленная кукуруза, соя и ячмень. Как уже говорилось, доля импорта кормовых небольшая – какие-то 100 тыс. тонн зерна и 70 тыс. тонн кукурузы погоды для нас не делают. В ход идут местные кормовые, а они дорожают. Поэтому некоторое удешевление импорта не дает оснований утверждать, что корма в стране подешевели. И, конечно же, это обстоятельство не может повлиять на удешевление мяса и молока. Ведь не это основной показатель. Важно ориентироваться на местное производство кукурузы, ячменя и сои – оно подорожало двукратно.

— Сою мы тоже производим? А что происходит с сеном – оно, говорят, дорожает нещадно?



— За последние три-четыре года наладили свое производство сои, но выпускаем ее в небольших количествах и не сильно используем. А производство сена, действительно, падает. Судя по последним данным, сократилось на 100 тыс. тонн. Но это, опять же, не основной показатель для производства мяса и молока. Сено помогает поддерживать физическое состояние сельскохозяйственных животных. Проще говоря, чтобы животные могли просто существовать. А для надоев и повышения мясной продуктивности нужны высококачественные корма – сенаж, корнеплоды, силос…

— Но обратимся к расчетам. Сколько стоит кукуруза, сено, ячмень, и в какую сумму обходится суточный рацион коровы с хорошим надоем?

— Примерно, 0,70–0,80 гяпик сегодня просят за килограмм кукурузы и ячменя. Сено стоит 5,50 AZN за 16 – 17 кг. Но такие расчеты обычно подводятся в кормовых единицах. Чтобы получить 20 литров молока в сутки, потребуется минимум 10 кормовых единиц. Если считать, что кормовая единица равна питательности одного килограмма ячменя, это вовсе не означает, что корове нужно давать десять килограммов ячменя в день.

В кормовые единицы переводится питательность всего разнообразия кормов, а в рационе животного много всего — сено, сенаж, корнеплоды, силос и комбикорма. Среднесуточный рацион такой коровы обходится где-то в 7–8 манатов. Но это условная сумма, а себестоимость молока так не подсчитаешь, ведь надои зависят еще и от породы животного. Есть коровы универсальных пород – они не дадут 20 литров даже на 10 кормовых единиц. Надои будут меньше – где-то 15 литров. Есть коровы мясного направления…