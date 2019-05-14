Индия провела испытание высокоскоростного самолета-мишени Abhyas

Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела успешные летные испытания высокоскоростного самолета-мишени собственной разработки Abhyas. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, испытания прошли в понедельник на полигоне Чандипур в восточном штате Одиша, передает ТАСС.

По этой информации, самолет-мишень разработан для того, чтобы проводить тренировки сил противовоздушной обороны в условиях, максимально приближенных к реальным. Аппарат способен действовать в автономном режиме, оборудован небольшим газотурбинным двигателем и специально разработанной навигационной системой, указывает телеканал.