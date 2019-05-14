Индия провела испытание высокоскоростного самолета-мишени Abhyas

Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела успешные летные испытания высокоскоростного самолета-мишени собственной разработки Abhyas. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, испытания прошли в понедельник на полигоне Чандипур в восточном штате Одиша, передает ТАСС.

По этой информации, самолет-мишень разработан для того, чтобы проводить тренировки сил противовоздушной обороны в условиях, максимально приближенных к реальным. Аппарат способен действовать в автономном режиме, оборудован небольшим газотурбинным двигателем и специально разработанной навигационной системой, указывает телеканал.

| 2019-05-14T09:05:39+00:00 14 мая 2019, 10:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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