Импорт сливочного масла резко подешевел

Импорт сливочного масла в текущем году отметился интересной тенденцией – наряду с ростом объемов ввозимой продукции стоимость импорта падает.

Так, в январе-июле этого года Азербайджан импортировал 7 482 тонны сливочного масла и других масел животного происхождения на общую сумму 37,304 млн. долларов, говорится в данных Государственного таможенного комитета (ГТК). По сравнению с отчетным временным отрезком прошлого года в массе своей импорт увеличился на 178 тонн (2,44%), однако в денежном выражении наблюдается удешевление на 5,683 млн. долларов. Сумма затраченных импортерами средств сократилась на 13,22%, несмотря на то, что количество импорта увеличилось.

Примечательно, что падение стоимости импорта почти не отразилось на популярных наименованиях этой продукции. При этом нельзя не заметить, что начиная с девальвации и появления в стране бюджетных торговых сетей, рассчитанных на неимущих граждан, количество суррогата и различного вида спредов на прилавках серьезно увеличилось.

«Сегодня почти 40 процентов продаваемого в стране сливочного масла не соответствует стандартам качества и представляет опасность для здоровья граждан», — сказал по этому поводу глава Союза потребителей Азербайджана (ССП) Эюб Гусейнов. Он также отметил, что в связи с девальвацией национальной валюты качество ввозимого на местный рынок масла упало.

Специалист потребительского рынка полагает, что рост объемов импорта сливочного масла наряду с падением стоимости ввезенной продукции явно не сулит повышения качества. С его слов, львиная доля реализуемого в стране сливочного масла ввозится из-за рубежа, но это отнюдь не высококачественная и натуральная продукция, а обедненные по жировым, натуральным и вкусовым качествам сорта, а также фальсификаты, реализуемые по высоким ценам.

Гусейнов напомнил, что все поступающее в страну продовольствие проходит проверку карантинной и санитарно-гигиенической службой таможенного комитета, однако уровень проверок не внушает полного доверия, а решение правительства, ограничивающее проверки предпринимательской деятельности, мешает контролю качества сливочного масла.