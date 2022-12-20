Цена газа в Европе опустилась на торгах во вторник до 100,21 евро/МВт ч ($1115 за 1000 кубометров), после того как накануне страны ЕС согласовали ограничение, которое должно не допустить скачков котировок, наблюдавшихся в этом году. В пятницу на закрытии цена составляла 115,45 евро.

Правда, аналитики предупреждают, что в будущем потолок может создать европейцам проблемы с привлечением поставок.

Ограничение для цены газа (фьючерс Dutch TTF на ближайший месяц) установлено на уровне 180 евро/МВт ч (около $2000 за 1000 кубометров). Оно вступит в силу, если цена в течение трех дней будет на 35 евро превышать мировую цену СПГ, и после активации будет действовать не менее 20 дней.

Коррекционный механизм должен заработать с 15 февраля 2023 г. Но до этого Еврокомиссия попросит регулирующие органы провести оценку его последствий, и мера может быть отменена, если риски перевесят выгоды, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.