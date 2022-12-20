Цена газа в Европе опустилась на торгах во вторник до 100,21 евро/МВт ч ($1115 за 1000 кубометров), после того как накануне страны ЕС согласовали ограничение, которое должно не допустить скачков котировок, наблюдавшихся в этом году. В пятницу на закрытии цена составляла 115,45 евро.
Правда, аналитики предупреждают, что в будущем потолок может создать европейцам проблемы с привлечением поставок.
Ограничение для цены газа (фьючерс Dutch TTF на ближайший месяц) установлено на уровне 180 евро/МВт ч (около $2000 за 1000 кубометров). Оно вступит в силу, если цена в течение трех дней будет на 35 евро превышать мировую цену СПГ, и после активации будет действовать не менее 20 дней.
Коррекционный механизм должен заработать с 15 февраля 2023 г. Но до этого Еврокомиссия попросит регулирующие органы провести оценку его последствий, и мера может быть отменена, если риски перевесят выгоды, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«У нас много времени для наблюдения. Если выводы рынка и финансовых институтов будут такими, что механизм обречен, он снова будет скорректирован», – сказал Роберт Хабек, министр экономики Германии. Она выступала против жестких ограничений, опасаясь, что в критической ситуации они могут привести к сокращению притока СПГ в Европу: не имея возможности получить за свой товар высокую цену, поставщики будут перенаправлять свои грузы в другие регионы, прежде всего в Азию.
Потолок для цены без соответствующего ограничения спроса может увеличить дефицит газа в Европе, спровоцировав рост потребления, предупредили аналитики Goldman Sachs. По их мнению, в худшем случае это может заставить правительства нормировать поставки газа в следующем году, который будет даже более сложным, чем нынешний. Если в первом полугодии 2022 г. «Газпром» все-таки поставлял газ в Европу, то теперь, когда его экспорт сократился более чем на две трети, такого источника предложения в 2023 г. уже не будет. (moscowtimes.ru)