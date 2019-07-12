Идея Зеленского о люстрации не нашла поддержку у послов G7

Послы стран Группы семи (G7) не одобрили решение президента Украины Владимира Зеленского распространить действие закона о люстрации на высших должностных лиц, занимавших посты в период с 2014 по 2019 год. Об этом свидетельствует совместное заявление послов, опубликованное в Twitter.

«Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления, — говорится в заявлении. — В 2014 году мы имели честь приветствовать прогресс в реформировании ряда важных отраслей. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является верным шагом. В то же время, по нашему убеждению, нынешняя ситуация на Украине не сравнима с той, что имела место после «революции достоинства».