Интересный момент, в котором хорошо бы разобраться. Кавказский регион нуждается в мире, и для этого Грузии нужно уладить отношения с Россией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 июня, выступая в парламенте Азербайджана, сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Турецкий лидер отметил, что он выступает за создание платформы из шести стран: России, Турции, Ирана, Азербайджана, Грузии и Армении «при желании». Для этого, по мнению Эрдогана, важно наладить отношения Москвы и Тбилиси.

«Я сказал, что это выгодно для Грузии, давайте сделаем это. Мы хотим, чтобы вы преодолели трудности с Россией. Я сказал, что это будет хорошо, регион нуждается в мире», — сказал президент Турции.

Кстати, Эрдоган не в первый раз говорит об этой идее платформы шести стран. Но при этом он не может не знать, что это звучит весьма болезненно для большинства грузин. Потому что по сей день два региона Грузии находятся под оккупацией РФ, и мало того, Россия признает их в качестве «независимых государств». Как же можно обеспечить участие Грузии и России на одной платформе без решения этого коренного противоречия? Интересно, как это представляет себе Эрдоган? И почему он всё время возвращается к этой теме? Значит, он считает ее очень важной?

На эти вопросы # ответили эксперты из упомянутых стран.

Мехмет Перинчек, турецкий политолог, доктор исторических наук, приглашённый исследователь Института стран Азии и Африки МГУ:

— Предложение о «Платформе шести стран» может сыграть очень большую роль для обеспечения стабилизации в регионе. И, конечно, Турция и Азербайджан, Эрдоган и Алиев предполагают не изолировать ни одну страну в Закавказье. Они даже стараются привлечь Грузию и Армению к этой региональной инициативе.

Самое главное, такая платформа ликвидирует возможность вмешательства извне в регион. Я имею в виду со стороны Запада. Оттуда дестабилизируют регион, играют главную негативную роль. Если региональные страны возьмут инициативу в свои руки и устранят вероятность западного вмешательства, тогда можно будет решить любые проблемы между закавказскими странами и вообще в нашем регионе. Если не будет вмешательства Запада в Карабахский вопрос, Армения и Азербайджан смогут справедливо решить эту проблему.

Если не будет провокаций Запада по вопросам Грузии, тогда Москва и Тбилиси могут легко договориться. Главная проблема в нашем регионе – это провокационная политика Запада. Они всегда стараются спровоцировать одну страну против другой – Грузию против России, Армению против Турции и Азербайджана, и так далее. Если мы устраним эту политику Запада, легко будет решить любые проблемы в Закавказье.

«Платформа шести» преследует именно такую цель, и это единственный выход для мира, для стабилизации в регионе, и для его экономического развития. И Грузия, и Армения смогут решать свои социальные, экономические или политические проблемы только в сотрудничестве и при доброжелательных отношениях со своими соседями – с Азербайджаном, Турцией, Ираном, и Россией. Такая платформа будет базой для решения любых проблем в регионе.

Егор Куроптев, российский политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе:

— Президент Эрдоган, после событий в Карабахе и того успеха, которого Азербайджан вместе с Турцией добились в результате войны, думает, как мне видится, о необходимости развития региональных проектов и связей между всеми игроками. Понятно, что без Москвы сотрудничество в более широком регионе будет крайне затруднительно, так как в Армении влияние Кремля огромное, в Азербайджане теперь стоят российские солдаты, а часть Грузии оккупирована РФ. Поэтому Турция ищет пути сбалансированного подхода, где более широкий регион мог бы сотрудничать, не натыкаясь на дуло кремлевской агрессии в том или ином виде.

Также, как мне кажется, Турция считает, что в таком формате позиции Азербайджана, Грузии, Турции и даже Ирана, а иногда и Армении будут создавать баланс интересам Москвы. То есть, это довольно серьёзная сила в противовес. Но проблема в том, что это просто невозможно, потому что невозможно никогда. Если какое-то грузинское правительство решит войти в хоть какой-то формат с участием путинской России, это правительство вынуждено будет как минимум уйти в отставку, как максимум — полететь в Москву вслед за российским депутатом Гавриловым или Познером, которых из Грузии выгнали в течение нескольких часов.

Россия не просто оккупирует грузинские территории, но похищает, удерживает в тюрьмах и убивает граждан Грузии. Поэтому даже при, возможно, позитивных намерениях Эрдогана, который хотел бы укрепить влияние Турции, как важнейшего регионального игрока наряду с Кремлем, это предложение неприемлемо. Если Турция договорится с Путиным о полном выводе российских баз и войск с грузинской земли, а также с территории Украины, тогда можно говорить о каких-то форматах. Но сомневаюсь, что это возможно.

Я бы скорее предложил Турции развивать форматы с Азербайджаном и Грузией, налаживать отношения с Арменией, и потихоньку, вместе с Украиной, создавать такой новый формат, который будет являться противовесом агрессивной политике Кремля. Турция — член НАТО с одной из крупнейших армий, 43-миллионная Украина, Грузия, Азербайджан, Армения — это была бы реальная сила, против которой Кремль уже ничего не смог бы сделать.

Вахтанг Маисая, грузинский эксперт, доктор политических и военных наук, профессор:

— Позиция Эрдогана понятна, он хочет пролоббировать свою инициативу «Платформа шести», наладить отношения с Россией и, естественно, еще раз подтвердить, что он миротворец, посредник. Хочет лавров миротворца между Грузией и Россией.

И думаю, что Грузия уже присоединилась к «Платформе шести», когда премьер-министр Ираклий Гарибашвили съездил в Турцию с однодневным официальным визитом и провел там переговоры с Эрдоганом. Как будет развиваться ситуация дальше, пока еще неизвестно.

Я понимаю, что Эрдоган хочет наладить отношения со всеми соседями и усилить позиции Турции как регионального гегемона, однако, как будут развиваться грузино-российские отношения, никто не знает. Хотя правительство Грузии развивает свои отношения с РФ, особенно в сфере «туристической дипломатии», если так можно выразиться, и оно не выступает с радикальных позиций, как это было при Саакашвили.

Я думаю, что «Платформу шести» можно использовать как одну из возможностей развития диалога с Москвой. Сейчас в этом смысле есть два формата. Это Абашидзе – Карасин, на уровне представителей правительств. И есть Женевский формат, где Грузия вместе с США и ЕС сидит за одним столом с Россией. Я думаю, тут можно использовать и «Платформу шести», потому что Турция является стратегическим партнером Грузии, и через нее вести диалог с Москвой. Какое решение примет руководство Грузии – это еще вопрос.