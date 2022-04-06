Два дня назад исполнилась 30-ая годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией. Это был долгий и непростой период. В целом, отношения между нашими странами оставались ровными, основанные на взаимном уважении. Однако порой Москва, как бы показывая свое превосходство над Баку и пытаясь не упускать его из сферы своего влияния, вставляла палки в колеса.

Особенно это четко прослеживалось в карабахском вопросе, когда Россия всячески оказывала всестороннюю, в том числе и военную помощь агрессору – Армении, закулисно игнорируя право Азербайджана на восстановление территориальной целостности. Лишь осенью 2020 года Россия как бы отстранилась от карабахской проблемы (хотя российское вооружение продолжало исправно поступать в Армению), и результат не заставил себя долго ждать. В течение 44-дней Азербайджану удалось вернуть значительную часть оккупированных земель.

И даже сегодня, когда Азербайджан и Россия являются союзниками, а в Карабахском регионе находятся российские миротворцы, Москва продолжает потакать армянским сепаратистам, закрывая глаза на четвертый пункт Трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года. Напомним, что согласно этому пункту, миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил.

Тем не менее, Россия считает Азербайджан дружественной страной (во всяком случае, на словах), и особых разногласий между странами нет. Так, на днях по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном, МИД распространил сообщение: «Россия и Азербайджан поддерживают друг друга на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ».

В документе говорится, что Россия и Азербайджан солидарны в противодействии попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны и фальсификации истории.

Позиция Азербайджана, который на протяжении тридцати лет страдал и продолжает страдать от армянского фашизма, предельна ясна. Но так ли искренна Россия в вопросе противодействия попыткам героизации нацизма?

Понятно, что подобными заявлениями о нацизме Москва пытается завуалировать свои истинные цели, которые преследует развернутая им война против Киева. Под предлогом борьбы с украинскими «нацистами» Россия вторглась в Украину, но причина иная: пресловутая бредовая идея Гитлера расширить «жизненное пространство» ожила сегодня в России.

Маниакальная одержимость нынешнего президента России любыми средствами реанимировать советскую империю сделала заложниками не только украинский, но и российский народ. И если учесть, что в состав СССР входили пятнадцать республик, о кремлевских планах догадаться несложно. Но утопический проект дал сбой в Украине. Провальный блицкриг, невиданные доселе западные санкции, и, к сожалению, многочисленные жертвы среди мирного украинского населения.

Самым нелепым и глупым среди российских аргументов является «борьба с нацизмом» в Украине, потому как во главе страны стоит… еврей по национальности. Этими «железобетонными аргументами по борьбе с нацизмом» российская пропаганда то ли оскорбляет евреев, то ли оправдывает гитлеровских нацистов.

Посудите сами. Логика Москвы сводится к следующим тезисам. Если сегодня «неонацисты» в Украине избирают своим президентом еврея, то, следовательно, их идеологические предки в Германии вовсе не истребляли и не совершали геноцид евреев. Это с одной стороны.

С другой стороны, если сегодня украинскими «неонацистами» руководит еврей, то опять выходит, что и в нацистской Германии, если и не сам Гитлер, но его ближайшее окружение состояло из евреев. Согласен, это кульминация абсурда. Это все равно, что Рабинович стал мусульманином, или какой-то Али аль Маруф принял иудаизм. Но логика российской пропаганды подводит именно под это основание.

И последнее. О героизации нацизма. Путину, вместо того, чтобы искать под микроскопом «нацистов» и «бандеровцев» в Украине, было бы неплохо обратить свой взор в сторону своего ближайшего союзника, вассала, слуги (называйте как хотите) — Армении.

Именно в Ереване, в самом центре города в 2016 году был воздвигнут памятник фашистскому прихвостню, идолу армянского народа Гарегину Нжде. И, несмотря на то, что в мае 2019 года МИД России выступил с докладом «О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», в котором, в частности, рассказывается о фактах героизации пособника нацистов Гарегина Нжде и националистических движениях в Армении, Ереван попросту игнорировал его.

Но никакого вторжения и борьбы с нацизмом в Армении не было. Мало того, как уже было отмечено выше, Россия всячески оказывала военную помощь апологетам нацистской идеологии «Цехагекрон» Нжде. Москва каждый раз сетует на двойные стандарты, которые Запад применяет в отношении России. Но вот вам наглядный пример «российских стандартов».

Так что, прав был баснописец Крылов: «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»…