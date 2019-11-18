И.о. премьер-министра Кувейта отказался формировать новое правительство

Исполняющий обязанности премьер-министра Кувейта шейх Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах отказался от предложения эмира сформировать новое правительство страны. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Arabiya.

Как отмечает телеканал, и.о. премьера «поблагодарил главу государства за оказанную честь, однако извинился за то, что не сможет принять его предложение о формировании нового правительства». О причинах своего отказа шейх Джабер, подавший в отставку 14 ноября, не сообщил.

Как сообщили кувейтские СМИ, эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах через несколько часов выступит с обращением к нации по поводу сложившейся ситуации вокруг правительства.

Ранее эмир Кувейта подписал указ об отстранении от должностей министров обороны и внутренних дел эмирата и поручил и.о. премьера сформировать новое правительство с учетом последних перестановок.(ТАСС)