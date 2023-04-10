Наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах привел в понедельник к присяге сформированный премьер-министром шейхом Ахмедом Навафом аль-Ахмедом ас-Сабахом новый состав правительства. Об этом сообщило информационное агентство KUNA.

«Перед вами стоят фундаментальные вопросы и многочисленные задачи, которым мы придаем большое значение. Вы должны работать как одна команда, сотрудничая и поддерживая друг друга, чтобы закон применялся ко всем одинаково, для достижения безопасности родины и граждан <…>, а также искоренения коррупции и кумовства», — сказал на церемонии присяги наследный принц.

В воскресенье его указом был утвержден состав 43-го правительства эмирата. Это третий состав кабинета, сформированный премьер-министром за последние восемь месяцев. Министры, отвечающие за ключевые портфели в правительстве, сохранили свои посты, за исключением главы Минфина, который также является государственным министром по экономическим делам и инвестициям. Ведомство возглавил Манаф Абдель Азиз Исхак аль-Хаджри.