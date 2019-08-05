Хуситы атаковали два аэропорта и авиабазу в Саудовской Аравии

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорты саудовских городов Абха и Наджран. Об этом в понедельник сообщил йеменский телеканал Al Massira.

Отмечается, что атаке также подверглась авиабаза Короля Халида на юго-западе Саудовской Аравии. Целью атак были различные военные объекты, в том числе беспилотники. Телеканал также утверждает, что в результате нападения была нарушена работа аэропортов.

Как информирует агентство Reuters, в Саудовской Аравии факт атаки пока не подтверждают.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах». В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

| 2019-08-05T10:51:05+00:00 5 августа 2019, 12:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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