Хуситы атаковали два аэропорта и авиабазу в Саудовской Аравии

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорты саудовских городов Абха и Наджран. Об этом в понедельник сообщил йеменский телеканал Al Massira.

Отмечается, что атаке также подверглась авиабаза Короля Халида на юго-западе Саудовской Аравии. Целью атак были различные военные объекты, в том числе беспилотники. Телеканал также утверждает, что в результате нападения была нарушена работа аэропортов.

Как информирует агентство Reuters, в Саудовской Аравии факт атаки пока не подтверждают.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах». В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.