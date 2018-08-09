Хельсинкская комиссия США озабочена преследованиями журналистов в Беларуси

Хельсинкская комиссия США, известная также как Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, опубликовала заявление ее председателя – американского сенатора Роджера Уикера. Ниже приводим его текст:

«Жители Беларуси имеют право знать, что именно происходит в их стране. Журналисты, которые рискуют их личной безопасностью, бросая вызов подконтрольным государству СМИ и тому, как они освещают события, выполняют таким образом общественно полезное дело. То, что президент Лукашенко намеренно притесняет независимые новостные агентства, ущемляет права всего населения. Белорусские власти должны освободить задержанных журналистов и прекратить преследовать тех, кто посвящает свою жизнь тому, чтобы раскрыть правду и поделиться ею с другими».

Хельсинкская комиссия открыто поддерживает демократию и права человека в Беларуси. Она организовала и провела подавляющее большинство слушаний в Конгрессе, общественных слушаний и собраний, посвященных теме Беларуси. Делегация Конгресса (CODEL) на летнем форуме Парламентской Ассамблеи ОБСЕ 2017 года, прошедшем в Минске, которая встретилась и с президентом Лукашенко, и с демократической оппозицией, была самой многочисленной из тех, что когда-либо приезжали в Беларусь.