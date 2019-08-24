Гвардиола заявил, что точно не является лучшим тренером за всю историю

Наставник «Манчестер Сити» Жосеп Гвардиола ответил на вопрос: является ли он лучшим тренером за всю историю.

— Точно нет. Мне кажется, лучший тренер должен изменить культуру. Арриго Сакки сделал это в Италии. Йохан Круифф изменил два клуба, включая «Барселону». Сэр Алекс Фергюсон вывел «Манчестер Юнайтед» на абсолютно другой уровень. Жозе Моуринью побеждал в разных странах. Я тоже являюсь частью этого, не буду отрицать. Мы завоевали 28 трофеев за 11 лет, это много. Но нельзя судить только по количеству титулов.

— Что мне нравится больше — играть или тренировать? Играть. Нет ничего лучше, когда у тебя есть мяч и ты можешь отдать передачу. Я никогда не забивал много. В отличие от тренеров, игроки после тренировки просто идут домой и забывают обо всем. Это нельзя сравнивать. Но карьера тренера позволяет остаться в футболе, в этом невероятном бизнесе, — сказал Гвардиола в интервью Sky Sports Football.