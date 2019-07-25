Гутерреш обеспокоен запусками баллистических ракет в КНДР

«Генеральный секретарь обеспокоен запусками баллистических ракет КНДР. Он призывает к быстрому возобновлению переговоров на рабочем уровне между США и КНДР, как было условлено в ходе встречи лидеров двух государств в демилитаризованной зоне в июне», — сказал Хак.