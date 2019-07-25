Гутерреш обеспокоен запусками баллистических ракет в КНДР

Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен запусками ракет КНДР. Как передает РИА Новости, об этом заявил журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
«Генеральный секретарь обеспокоен запусками баллистических ракет КНДР. Он призывает к быстрому возобновлению переговоров на рабочем уровне между США и КНДР, как было условлено в ходе встречи лидеров двух государств в демилитаризованной зоне в июне», — сказал Хак.
Южнокорейские военные зафиксировали утром пуски двух ракет малого радиуса действия в районе города Вонсан провинции Канвондо КНДР. Ракеты упали в Японском море.
Совет Безопасности ООН запрещает КНДР разработку и испытание баллистических ракет.
| 2019-07-25T21:07:29+00:00 25 июля 2019, 22:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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