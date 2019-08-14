Госпогранслужба Азербайджана представила модернизированную боевую машину

Государственная пограничная служба Азербайджана представила на военной выставке в Баку боевую машину ZТR 70s, сообщает в среду Trend.

Бронемашина полностью модернизирована ГПС.

Она обладает высокой маневренностью и предназначена для быстрой и безопасной транспортировки подразделений в места выполнения боевых задач.

На башне бронемашины установлены 14,5-миллиметровый КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый) и 7,62-миллиметровый ПКТ (пулемет Калашникова танковый), которые способны уничтожить легкую бронетехнику и живую силу противника.

За счет модернизации максимальная скорость бронемашины была увеличена с 80 до 120 километров в час.

| 2019-08-14T15:07:16+00:00 14 августа 2019, 15:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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