Госдепартамент США не исключил возможность продления СНВ-3

В госдепартаменте США заявили, что Соединенные штаты рассматривают возможность продления СНВ-3, однако никакого решения еще не было принято. Об этом сообщает ТАСС.

По словам помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда, он и его коллеги давали понять, что вопрос о продлении СНВ-3 безусловно рассматривается, однако точного решения еще нет.

«Мы ни одного, ни другого решения не приняли», — отметил он.

Срок действия договора СНВ-3 завершается в 2021 году.

| 2019-12-03T00:19:53+00:00 3 декабря 2019, 07:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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