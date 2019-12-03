Госдепартамент США не исключил возможность продления СНВ-3

В госдепартаменте США заявили, что Соединенные штаты рассматривают возможность продления СНВ-3, однако никакого решения еще не было принято. Об этом сообщает ТАСС.

По словам помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда, он и его коллеги давали понять, что вопрос о продлении СНВ-3 безусловно рассматривается, однако точного решения еще нет.

«Мы ни одного, ни другого решения не приняли», — отметил он.

Срок действия договора СНВ-3 завершается в 2021 году.