Госдеп США объявил об официальном введении санкций в отношении России по делу Скрипалей

Госдепартамент США объявил об официальном введении санкций в отношении России по делу Скрипалей. Второй пакет американских санкций в отношении Москвы по делу Скрипалей вступает в силу 19 августа и будет действовать не менее одного года. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Санкции вступят в силу после публикации [соответствующего] уведомления в Федеральном реестре, которое ожидается примерно 19 августа 2019 года, и будут действовать в течение как минимум 12 месяцев. Санкции могут быть сняты только после этого 12-месячного периода, если исполнительная ветвь власти установит и удостоверит Конгресс в том, что Россия выполнила ряд условий, указанных» в американском законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года, отметила дипломат.

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