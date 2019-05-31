Горе-агроном погубил тополя в парке Ататюрка

В повести Рустама Ибрагимбекова «Парк», главный герой не хочет переезжать из старого дома и рассказывает друзьям, что на месте каменного карьера будет разбит красивый парк, а руководство нефтяного треста, в котором он работает, предоставит ему здесь квартиру. В конце повести выясняется, что никакого парка не будет.

А у нас парк был…

24 мая 2019 в # была опубликована статья под названием «Мы не можем приставить к каждому дереву по экологу».

В статье была затронута тема реконструкции парка имени Ататюрка в Наримановском районе столицы, во время которой огромные тополя (Qovaq) были так варварски обрезаны, что их большая часть просто погибла. # решило выяснить, кто занимался «омоложением» деревьев.

Как сообщили # в ИВ Наримановского района, на их территории все работы по реконструкции ведутся районным Объединением Жилищно-коммунального хозяйства.

Однако, сотрудники Объединения Жилищно-коммунального хозяйства Наримановского района утверждают, что не имеют никакого отношения к реконструкционным работам. «Реконструкцией парка, в том числе «омолаживанием» деревьев занимается исполнительная власть города Баку», — сообщили они #.

«Проект по проведению реконструкции в парке имени Ататюрка был утвержден исполнительной властью города Баку. Исполнение проекта было поручено управлению по озеленению города Баку. Информация о том, что якобы в процессе «омолаживания» погибли деревья, не соответствуют действительности. В соответствии с нашим проектом в парке не только «омолаживают» старые деревья. В парке также будут посажены новые деревья и цветы», — сказал # глава пресс-службы исполнительной власти города Баку Исрафил Керимов. На наши возражения, что у нас есть фото деревьев, и большинство из «обрубленных» тополей не дали ростки из-за неправильной обрезки, Исрафил Керимов ответил вопросом: «А вы что, агрономы?».

Нет, мы журналисты, и мы решили найти этого горе-агронома. Помощник начальника управления по озеленению Хабиб Мамедов заявил, что реконструкционные работы в парке имени Ататюрка проводит исполнительная власть города Баку. «Управление по озеленению не имеет к этому никакого отношения», — сообщил Хабиб Мамедов.

Заместитель главы исполнительной власти Наримановского района Шахмар Ибадов подтвердил слова Хабиба Мамедова. «Реконструкцией парка имени Ататюрка действительно занимается исполнительная власть города Баку», — сказал Шахмар Ибадов #.

Он посоветовал нам обратиться к начальнику строительного управления исполнительной власти города Баку Рашиду Агаеву.

В свою очередь Рашид Агаев заявил, что обрезка деревьев проводилось при непосредственном участии экспертов. (Интересно, а у этих экспертов кто-то спросил агрономы они, или нет).

«Омолаживание деревьев проводилось под руководством начальника отдела по уходу за растениями Управления по озеленению города Баку по имени Орхан, фамилию, к сожалению, не знаю», — сообщил нам начальник управления. Но дозвониться до Орхана, кстати, фамилия его Мамедов (интернет нам в помощь), мы не смогли, линия была занята. Видимо, работы много, ведь в городе еще остались деревья, которые надо обрезать.

А вот то, что нам удалось найти в интернете. Оказывается, тополь выделяет в 2-3 раза больше кислорода, чем дуб, береза, сосна или клен. Один тополь выделяет столько кислорода, сколько 7 елей, 4 сосны и 3 липы. 10 взрослых экземпляров тополя за лето улавливает около 340 кг пыли. Тополиные листья активно поглощают углекислый газ, нейтрализуют химические соединения.

Многие ученые – биологи считают, что после обрезки деревья полноценно не восстанавливаются и вообще могут погибнуть. По мнению этих же ученых, раны, которые нанесены тополю, никогда не затягиваются.

А Баку нанесена еще одна рана – уничтожены тополя в парке Ататюрка. Значит, и пыли в городе будет больше, о чем заявит Минэкологии в очередном отчете.