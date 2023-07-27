После беспардонной выходки вице-спикера Госдумы России Петра Толстого в адрес Азербайджана решил покривляться небезызвестный наймит армянской пропаганды Станислав Тарасов.

Отличающийся в своих псевдоаналитических выкладках однобоким и поверхностным подходом Тарасов любит повторять излюбленную мантру про Гюлистанский мирный договор 1813 года. Как и год назад – в мае 2022 года, он и сейчас в откровениях армянскому изданию news.am решил показать себя умнее других.

Так, он заявил, что «в 1813 году Россия подписала с персами Гюлистанский мирный договор о вхождении Карабахского ханства в состав Российской империи. Поэтому, какой уход России из Карабаха?».

«Это наша территория, мы там десятки тысяч жизней положили. Вы что, думаете, мы просто так отдадим кому-то?», — заявил Тарасов.

Да, действительно «серьезное» заявление никогда не отличавшегося высоким интеллектом и глубокими познаниями истории эксперта, считающего себя чуть ли не пупом земли. Публикация подобных баек от Тарасова как раз и удел редакции news.am, которая в последние годы заметно снизила свой и так низкий профессиональный уровень. Видимо далекие от логики глупости Тарасова очень импонируют редакции.

Хотя им уже стоит призадуматься об адекватности своего завсегдатая. Говоря о Гюлистанском мирном договоре, Тарасов забывает, что этот документ утратил правовую силу в результате подписания Туркменчайского договора в 1828 году. А Туркменчайский договор был аннулирован в соответствии со статьей XI соглашения между РСФСР и Ираном от 1921 года.

Помимо этого, до подписания Гюлистанского договора в 1805 году между Россией и Карабахским ханством был подписан Кюрекчайский договор. При всей его неравноправности Кюрекчайский договор был дипломатическим документом, из которого открыто явствует, что Карабахское ханство вошло под протекторат России именно как азербайджанское государство.

Согласно положениям Гюлистанского договора, Россия обещала азербайджанским ханствам сохранение их целостности, а также неприкосновенность внутренней автономии. Однако вскоре Россия приступила к ликвидации азербайджанских ханств, не гнушаясь откровенными провокациями.

Современная Азербайджанская Республика признана ООН. Даже премьер-министр Армении Никол Пашинян больше не подвергает сомнению территориальную целостность Азербайджана, а Российская Федерация подписала 22 февраля 2022 года Декларацию о союзническом взаимодействии с Азербайджанской Республикой. И повторять глупый тезис писателя Зория Балаяна, который некогда в своем письме к российскому президенту Владимиру Путину призывал его включить Карабах в состав России, ссылаясь на Гюлистанский договор, только укрепляет мысль здравомыслящих читателей о неадекватности Тарасова.

К слову, если продолжить мысль этого горе-эксперта, то в годы заключения Гюлистанского и Туркменчайского договоров на территории Южного Кавказа не было армянской государственности. На территории нынешней Армении существовали Иреванское и Нахчыванское ханства, в которых правили тюркские династии. Пусть теперь Тарасов припоминает это своим армянским хозяевам, которым глупости горе-эксперта пришлись очень по душе, раз их публикуют на всеобщую потеху.