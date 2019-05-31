Главы генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

Главы генштабов ВС России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер по телефону обсудили меры по прекращению огня в Идлибе и обеспечение стабильности в регионе, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что телефонный разговор генералов состоялся в пятницу по инициативе турецкой стороны.
«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов обсудил с коллегой из Турции генералом армии Яшаром Гюлером меры по прекращению огня в Идлибе. Кроме того, стороны обменялись мнениями по обеспечению стабильности в регионе», — говорится в сообщении.
По итогам переговоров президентов России и Турции — стран-гарантов перемирия в САР — в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.(РИА Новости)