Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи. Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1», сообщает «Укринформ».

По мнению министра, еще рано делать выводы о том, каким человеком и президентом является Зеленский. «Я надеюсь, что он также не будет делать выводов, не поговорив со мной, не увидев, какая у нас работа», — сказала Супрун.

Также глава Минздрава выразила надежду, что Зеленский больше не будет называть ее «именами, которые являются оскорбительными и непрофессиональными».

Ранее 5 июня Зеленский заявил, что украинцы по-разному относятся к Супрун, но поблагодарил бога за то, что у него самого другой врач. «Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как ее называют? Ну, слава богу, у меня есть другой врач, у моей семьи», — сказал президент.