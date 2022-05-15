Глава минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что более $1 млрд понадобятся для восстановления больниц, поврежденных или разрушенных во время военной спецоперации в Украине, передает The Washington Post.

По его словам, с конца февраля были повреждены более 600 медучреждений, 101 больница была разрушена. Также было уничтожено 375 аптек.

Он добавил, что на «экспертном и политическом уровне» завершены обсуждения по восстановлению медучреждений в Киевской области, ведутся обсуждения по их восстановлению в Сумской и Черниговской областях.