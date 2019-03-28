Глава азербайджанцев Украины стал доктором наук

Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавадов защитил докторскую диссертацию по юриспруденции. Как передает Azadinform, диплом доктора юридических наук Х.Джавадову вручил директор Института государства и права имени В.М.Корецкого Национальной академии наук Украины, академик Юрий Шемшученко.

Отметим, что Х.Джавадов в 2002 году окончил юридический факультет Бакинского государственного университета (степень бакалавра), а в 2004 году – магистратуру с красными дипломами. В 2007 году он завершил учебу в аспирантуре Института государства и права имени В. М. Корецкого Национальной академии наук Украины и уже в 2008 году получил ученую степень доктора философии по юридическим наукам. С 2004 года Х.Джавадов занят научной деятельностью в Институте государства и права имени В.М.Корецкого.

В 2009-2013 годах занимал должность младшего научного сотрудника, в 2013-2016 – был докторантом. В настоящее время он является научным сотрудником данного института. За этот период Х.Джавадов издал две монографии и свыше 40 научных статей. В 2005-2012 годах он был председателем международной общественной организации «Пульс демократии», в 2010 – шеф-редактором общеукраинской газеты «Слово Азербайджана». С 2010 года Х.Джавадов занимается активной общественной деятельностью в качестве председателя ОДАУ.

За прошедший период он осуществил ряд успешных проектов с Азербайджаном. Были проведены три научные конференции (2009-2011 годы), посвященные украино-азербайджанским отношениям. В 2010 году был издан альманах по украино-азербайджанским связям. В том же году был снят историко-документальный фильм «Фильм о дружбе».

В 2012 году совместно с АМОР было подготовлено «Специальное пособие для диаспорских школ». В том же году в рамках международной агитационной кампании «Справедливость Ходжалы» совместно с АМОР был снят фильм «Пилот, который видел ад». Помимо этого, в 2010-2015 годах в различных областях Украины были организованы диаспорские школы азербайджанского языка.

В 2014-2016 годах Х.Джавадов занимал должность координатора Диаспорского центра Украины Совета сотрудничества тюркоязычных государства. С 2016 году он является членом Координационного совета азербайджанцев мира. В том же году за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры Х.Джавадов распоряжением президента Ильхама Алиева удостоен медали «Терегги».