Футболистка США не попала в сборную из-за традиционных взглядов

Американская футболистка Джаелин Хинкл не попала в состав сборной США на чемпионат мира во Франции из-за традиционных религиозных взглядов, сообщает Washington Post.

В июне 2017 году Хинкл отклонила вызов в национальную сборную на товарищеские матчи, узнав, что игроки обязаны играть в футболках с номерами в радужных цветах, в поддержку ЛГБТ-сообществ. Позже она сказала, что эта форма противоречила ее христианской вере.

Напомним, что сборная США одержала победу на прошедшем во Франции чемпионате мира по футболу. В финальном матче американки обыграли сборную Голландии со счетом 2:0.

| 2019-07-12T09:16:44+00:00 12 июля 2019, 11:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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