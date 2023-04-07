Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в пятницу отметил сходство их взглядов на китайско-французские отношения, а также на многие международные вопросы. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Я очень рад, что у нас много одинаковых или схожих взглядов на китайско-французские отношения, китайско-европейские отношения и многие международные и региональные вопросы, что отражает высокий уровень и стратегический характер китайско-французских отношений», — отметил председатель КНР.

Си Цзиньпин сказал, что за последние два дня он провел с Макроном углубленные и качественные обмены мнениями в Пекине и Гуанчжоу. По его словам, лидеры укрепили взаимопонимание и взаимное доверие, а также уточнили направление будущего сотрудничества между Китаем и Францией на двустороннем и международном уровнях.

«Я готов и впредь поддерживать с вами тесную стратегическую связь, чтобы вывести китайско-французское всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень», — сказал Си Цзиньпин. (ТАСС)

