Француженка подала в суд на Boeing из-за смерти мужа

Гражданка Франции, потерявшая мужа в крушении лайнера Boeing 737 MAX в Эфиопии, подала в суд на авиастроителя с требованием 276 миллионов долларов, сообщает издание Echos

Иск Надеж Дюбуа-Сес (Nadège Dubois-Seex) был подан в суд Чикаго. Отмечается, что это первая жалоба в связи с авиакатастрофой 10 марта, направленная из Франции.

«Это инцидент, которого можно было избежать… Boeing действовал неосторожно и поставил выгоду во главу безопасности», — заявил на пресс-конференции в Париже адвокат вдовы, муж которой возглавлял гостиничный комплекс Tamarind.

В марте Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.