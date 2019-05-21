Француженка подала в суд на Boeing из-за смерти мужа

Гражданка Франции, потерявшая мужа в крушении лайнера Boeing 737 MAX в Эфиопии, подала в суд на авиастроителя с требованием 276 миллионов долларов, сообщает издание Echos.
Иск Надеж Дюбуа-Сес (Nadège Dubois-Seex) был подан в суд Чикаго. Отмечается, что это первая жалоба в связи с авиакатастрофой 10 марта, направленная из Франции.
«Это инцидент, которого можно было избежать… Boeing действовал неосторожно и поставил выгоду во главу безопасности», — заявил на пресс-конференции в Париже адвокат вдовы, муж которой возглавлял гостиничный комплекс Tamarind.
В марте Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS).