Франция выступает за новую встречу «нормандской четверки» в ближайшие дни в Париже

Франция хотела бы в ближайшие дни в Париже организовать встречу в нормандском формате на высшем уровне. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате «2+2».

«Мы хотели бы, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках нормандского формата», — сказал французский министр.

«Не может идти речи о долгосрочном взаимодействии с Россией, если не изменится к лучшему ситуация на Украине. Мы констатировали за последние месяцы значительный прогресс, значительные подвижки. Освобождение в субботу удерживаемых лиц, в том числе 24 моряков, является конкретным результатом, который поощряет Франция. Необходимо воспользоваться данным климатом для полного выполнения минских соглашений», — отметил Ле Дриан.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине («нормандская четверка») существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась в октября 2016 года в Берлине.(ТАСС)