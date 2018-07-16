Франция – Чемпион Мира!

Автогол, спорный пенальти, вратарский привоз и политика на поле.

Франция — Чемпион. Дешам — тренер выигравший чемпионат мира. Он третий в истории мировых первенств человек, которому удалось выиграть этот трофей будучи и тренером, и игроком.

Его решения и футбол его команды построены не на игре в атаку или в доминировании над соперником. Он сделал свой выбор еще в начале турнира и поставил на прагматизм. Его выбор – холодный расчет, а главное оружие сила, выносливость и скорость игроков. В предыдущих статьях я уже писал об этом.

Кому-то, в том числе и мне такая игра может не нравится, но такова главная тенденция современного футбола. Игра на удержание, сдерживание соперника, симулирование, затягивание времени, одним словом – антифутбол.

На это жаловались бельгийцы еще после полуфинала, но такова реальность сборной Франции, о которой Дешам дал всем четко понять после полуфиналов.

В то как планирует играть Франция против Хорватии было ясно всем и прижатые к своим воротам с первых минут французы с оттянутым Мбаппе никого не удивили. Вероятность унылых 90 минут у ворот сборной Франции была очень высока и все еще до начала игры кажется морально были к этому готовы.

Но вопреки всеобщим ожиданиям финал получился более чем зрелищным и богатым на события. Спасибо хорватам за характер и желание сыграть в футбол.

Хорватия образца первого тайма – команда, у которой получилось использовать высокую позицию Мбаппе против самой Франции. Они стали первыми кто это смог сделать на ЧМ. Перишич, Ребич и Врсалько разрывали Павара и Эрнандеса. Канте был слишком зациклен на Модриче, к тому же уже на 26-й минуте Нголо получил желтую карточку. На моей памяти это был худший его матч.

Хорватия сделала 15 передач в штрафную с игры (большинство – с левого фланга), 8 из них стали точными – французы ответили только 3 (1 точная).

Обычно у французов осторожный, но эффективный план. Тут план был осторожным, но совсем не эффективным. В первом тайме французы были ужасны и проиграли хорватам по всем показателям кроме одного.

Для победы на больших турнирах недостаточно просто иметь сбалансированный состав и план на игру, тебе еще обязательно должно повезти. И у подопечных Дешама с футбольным фартом на этом мундиале все было в полном порядке.

Хорватия с первых минут перехватившая инициативу в матче не смогла реализовать свое преимущество результативным действием, а Франция повела в счете, не нанося до этого ни одного удара не то что в створ, даже в направлении ворот.

Классическая сборная Франции образца 2018 года – Гризман подает со штрафного, и французы выходят вперед. Просто в этот раз забивает не Варан или Умтити, а Манджукич – в свои ворота.

Франция повела, но окопаться у своих ворот не успела. У хорватов очень хорошо ходил мяч, и он наконец оказался в воротах Льориса. Перишич сравнял счет.

Французы не поплыли и немного отодвинули игру от своих ворот. Атаковать у них особо не получалось, но стандарты в их исполнении были опять опасными. Один из таких стандартов и стал причиной для вмешательства арбитра и системы VAR. После навеса все того же Гризмана с углового мяч попал в руку Перишичу и сменил направление. Главный арбитр матча после многочисленных пересмотров эпизода указал на точку. Гризман пробил идеально. 2-1 — Франция вышла вперед. До перерыва счет остался неизменным.

Первый тайм Франция провела очень плохо. Это не моя традиционная претензия о стиле. Речь только о качестве игры. С такой игрой вести с комфортными 2:1 к перерыву… французам откровенно повезло.

Хорватия играла лучше Франции в первом тайме, но смогла ещё добавить на старте второго. На старте второго тайма хорваты взвинтили темп игры, несколько раз пытались выводить на ударную Ребича и Перишича и вскрывали опорную зону с висящим на желтом Канте.

Такие моменты никак не отражаются на табло, но сильно влияют на течение игры. Один такой момент создаёт доминирование на маленьком отрезке матча. Серия таких моментов подряд – ключ к полноценному доминированию и психологическому превосходству над соперником.

Проще говоря, все это время Хорватия была близка ко второму голу – уж точно ближе, чем Франция с одним ударом в створ (с пенальти) за тайм. Хорваты взвинтили темп даже по сравнению с началом первого тайма. Французы обязаны были сбивать темп, иначе второй гол был неминуем, но Франция не смогла сбить темп в стартовые минуты, настолько хороши были хорваты. У ворот Льориса вовсю пахло жареным и второй гол хорватов был вопросом пары минут, но как я уже говорил, для того, чтобы стать чемпионом мало просто быть крутой командой, тебе еще и должно фартить. Фарт весь вчерашний вечер был на стороне французов, и именно в момент, когда хорваты были очень близки ко второму голу на поле появились посторонние люди. Люди, которые решали свои местечковые задачи оказали медвежью услугу хорватам, а французам предоставили возможность отдышаться. Именно поэтому на их появление так жестко отреагировал Ловрен, а Дешам в миг воспользовался возможностью и сыграл на замене, которая предрешила исход матча и дала его подопечным дополнительную минуту, чтобы остудить пыл Балкан. Заменивший Канте в опорной зоне Стивен Нзонзи окончательно забетонировал полузащиту, помог своим товарищам укрепить оборону и закидывать мяч в отрыв на Мбаппе, который должен был реализовывать свой скоростной потенциал против изрядно набегавшихся хорватов, которым нужно было идти вперед и открывать свободные зоны в обороне.

Начиная с этого отрезка сильнее была уже Франция – в своих лучших традициях, она наконец-то контролировала всё, даже не контролируя мяч. Третий и четвертый голы стали прекрасной визуализацией плана на второй тайм. Дважды Мбаппе удалось убежать в контратаку и оба раза они стали результативными. Сначала отличился Погба, а затем и сам Килиан записал свое имя на табло. Франция добила Хорватию самым предсказуемым своим орудием – контратаки через Мбаппе. Он стал вторым в истории Чемпионатов Мира игроком кому удавалось забить в финале в возрасте до 20-и лет, первым был Пеле.

Фортуна все же решила вернуть небольшой должок хорватам и Льорис «включил Кариуса» у своих ворот. Манджукичу оставалось просто подставить ногу. Марио и вся сборная Хорватии заслужили этот гол, но на большее их к сожалению, не хватило.

На мундиале французы всего два раза оказывались в ситуации, когда им нужно было прибавлять по ходу игры – в 1/8 когда они проигрывали Аргентине в начале второго тайма, и в финале против хорватов, когда ужасно провели первый тайм. В обоих случаях Дешаму удалось сделать нужные доработки, и команда явно прибавляла.

Лично для меня, Франция не реализовала весь свой потенциал, особенно атакующий – с таким подбором игроков они могли и должны были уметь играть в позиционной атаке и давить любого соперника. Видимо, в начале турнира Дешам этого и хотел – против Австралии выходила тройка Мбаппе-Гризманн-Дембеле, и французы контролировала мяч. Были еще Лемар, Товен и Фекир которые могли обострить любую атаку.

Но как показало время, играть в атаку французы не смогли и центральным нападающим сборной Франции на протяжении всего турнира был Жиру, который за весь чемпионат не нанес и одного удара в створ ворот соперников, а финал стал неплохим олицетворением основных трендов чемпионата. Половина голов забивается со стандартов, а побеждает команда, которая явно отдает мяч и территорию. И в этом французы оказались лучше остальных, на этом ЧМ не было команды стабильнее, сбалансированнее и расчетливее Франции.

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