Сегодня станет известен победитель 22-го по счету чемпионата мира по футболу.

В решающем матче мирового первенства сойдутся соперники с практически идентичными статистическими показателями – времени владения мячом, поданным угловым, нанесенным ударам по воротам, созданным голевым моментам. И даже разница мячей у команд практически равная, а дуэты форвардов (Месси/Альварес и Мбаппе/Жиру) забили одинаковое количество голов, по девять.

Между прочим, Аргентина и Франция могли встретиться уже в 1/8 финала ЧМ-2022, если бы «Альбиселесте» заняли второе место в своей группе, а подобный расклад был вполне вероятен. На этой стадии они соперничали на предыдущем мундиале, и тот матч, завершившийся волевой победой европейцев со счетом 4:3. С одним своим обидчиком по ЧМ-2018, Хорватией, аргентинцы уже поквитались, ждет ли та же участь французов?

Нас ждет встреча достойных друг друга соперников, с обоюдными шансами на успех. Спрогнозировать победителя в этой паре очень трудно, а что касается симпатий, то большинство нейтральных болельщиков, думается, будет на стороне Аргентины и лично Лионеля Месси, которому осталось сделать всего один шаг до неоспоримого величия.

Игра начнется в 19:00 по бакинскому времени.