Филиппины запланировали встречу Дутерте и Путина до конца года

Встреча президентов России и Филиппин Владимира Путина и Родриго Дутерте может состояться до конца года, на это рассчитывает филиппинская сторона. Об этом в субботу, 8 июня, сообщил посол страны в РФ Карлос Соррета.

Дипломат на полях Петербургского международного экономического форума подтвердил планы провести встречу лидеров, но не назвал дату. «Не могу пока говорить о дате — до конца года», — цитирует его «РИА Новости».

Состоится ли встреча Путина и Дутерте в рамках международного форума или возможна организация двустороннего визита, пока неизвестно.

В конце марта стало известно, что Россия и Филиппины заключили контракт о поставке военной продукции. В августе 2018 года сообщалось о том, что Россия и Филиппины ведут переговоры о поставках неатомных подлодок проекта 636, которые получили неофициальное название «Черная дыра» за уникальную малошумность.

В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин на встрече со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте на полях саммита АТЭС во Вьетнаме заявил, что Москва готова развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Манилой. Дутерте со своей стороны сообщил о намерении продолжать закупки российского вооружения.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6–8 июня. Мероприятие проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ.

В этом году в нем принимают участие свыше 3,5 тыс. зарубежных гостей более чем из 140 стран. Ключевыми в повестке форума стали темы поиска баланса в мировой экономике, технологий будущего и реализации целей национального развития (iz.ru).