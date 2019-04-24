Facebook грозит штраф до пяти миллиардов долларов, пишут СМИ

«Мы рассчитываем, что потери, связанные с этим, будут в районе 3-5 миллиардов долларов», — цитирует издание представителя компании.

Ранее социальная сеть Facebook отчиталась о сокращении своей прибыли по итогам первого квартала 2019 года на 51% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 2,43 миллиарда долларов. Выручка сети сократилась менее существенно – на 39% — до 3,3 миллиарда долларов.

Этот результат совпал с прогнозом большинства американских аналитиков, опрошенных крупнейшими американскими информационными агентствами. Эксперты связывали это сокращение со скандалом, связанным с британской консалтинговой компанией Cambridge Analytica, которая незаконно использовала данные 87 миллионов для предвыборной агитации.

Чуть боле года назад Facebook признал, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в США, были скомпрометированы и ошибочно переданы этой компании. По сообщениям СМИ, Cambridge Analytica, которая использовала технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете, сотрудничала с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Скандал привел к тому, что главе Facebook пришлось давать ответ за произошедшее в американском конгрессе.