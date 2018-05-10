Европейцы поймут, простят и поддержат

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашений с Ираном по ядерной сделке. А вот страны ЕС и Россия не собираются выходить из этой сделки и полностью доверяют Ирану.

Данная обстановка еще больше обострила ситуацию в и так перегретом регионе Ближнего Востока. На радостях от этой новости Израиль поспешил атаковать иранские объекты в Сирии и на этот раз не остался без ответа иранской стороны, чьи прокси силы атаковали израильские позиции на Голанских высотах.

О выходе США из СВПД, а также столкновении Израиля и Ирана, рассказал в интервью «Зеркало» эксперт по Ближнему Востоку, иранист, Игорь Панкратенко.

— Как вы оцениваете выход США из СВПД? Можно ли сказать, что это шаг к началу войны?

— Естественно, что известие о решении Трампа вызвало озабоченность не только у меня, но и во всем мире. Откровенно говоря, до последнего были сомнения, что американский президент выберет именно такой, наиболее жесткий из возможных, вариант, но все произошло именно по закону Мерфи — «из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше».

В итоге, мы все оказались в новой реальности — или вернулись в старую, ту что была до 2015-го, до подписания СВПД, тут уж как кому удобнее смотреть. В этой реальности Иран — изгой, часть оси зла, мишень для калечащих санкций. Но и это еще не все. Решение Трампа означает, что Иран будут «вытеснять» с Ближнего и Среднего Востока — из Сирии, из Ливана, из Ирака, из Афганистана. Что, разумеется, безопасности этому многострадальному региону не добавит.

Ну и, помимо прочего, шаг Трампа означает, что зарубежному бизнесу и инвесторам, уже «зашедшим» в Иран или готовящимся к выходу на иранский рынок следует кардинально пересмотреть свои планы в сторону их сокращения.

Что же касается второй части вашего вопроса, то все зависит от того, что мы понимаем под словом «война». Если речь идет о прямом вооруженном столкновении США и его союзников с Ираном — то нет, подобный сценарий миру пока не грозит. Если же под этим понимать комплекс калечащих экономику санкций, информационно-психологические диверсии, диверсионные и разведывательные операции, а также действия неких «прокси» — то эта война уже идет почти четыре десятилетия, временами то затухая, то, как в нынешнем случае, обостряясь.

— Можно ли ожидать столкновения между Ираном и Израилем или США и Ираном?

— Прямого столкновения, классического такого вооруженного конфликта в краткосрочной перспективе, повторюсь, не предвидится. Причем — по целому ряду причин.

Но то, что США, Израиль и саудиты сейчас «вплотную» займутся «устранением иранского присутствия» в первую очередь – в Сирии, а затем — в Ливане и Ираке — не особо при этом стесняясь в средствах — совершенно очевидно.

Проблема для Тегерана заключается в том, что для полноценного ответа на эти предстоящие атаки у него недостаточно сил и средств. А серьезных союзников, способных оказать в этих действиях военно-политическую, дипломатическую, финансовую и экономическую поддержку у Ирана на сегодня нет. Ни Пекин, ни Москва, ни Анкара или кто-то еще не пойдут ради Тегерана на серьезное обострение отношений с Вашингтоном. Да и с Евросоюзом тоже, поскольку та критика, которая звучит в европейских столицах в отношении решения Трампа — штука достаточно временная, в конце концов европейцы американского президента «поймут, простят и поддержат».

— Насколько Иран добросовестно выполнял обязательства, взятые на себя в рамках подписания СВПД?

— Ни МАГАТЭ, следившее в этом вопросе за Ираном с предельной тщательностью, ни остальные страны, проявлявшие интерес к данному вопросу, ни разу (подчеркиваю — ни разу) не имели повода обвинить Тегеран в нарушении пунктов Соглашения. Более того, и Эммануэль Макрон, и Ангела Меркель в беседах с Трампом подчеркивали добросовестное соблюдение иранской стороной СВПД как аргумент, что этот договор реально позволяет обеспечить мирный характер ядерных исследований Ирана.

Естественно, у Израиля и произраильского лобби в США — которое, кстати, серьезно спонсирует Республиканскую партию и щедро жертвовало на избирательную кампанию Трампа — иная точка зрения. Проблема лишь в том, что реальных доказательств этой точки зрения, у них нет. Комедия с «полутонной секретных архивов Ирана», которую разыграл Биби Нетаньяху — это шоу нестыковок, фальсификаций и откровенной политической попсы. Цена тех непонятных «копий» папок и дисков, которые он демонстрировал почтенной публике — копейка за пучок в базарный день. А вся душещипательная история «головокружительной операции МОССАДа» — с ложью о причастности Азербайджана израильтяне, в свойственной им манере, попытались замазать Баку – просто не выдерживает критики.

Впрочем, как оказалось, антииранский настрой Трампа ни в каких доказательствах вины или невиновности Тегерана не нуждается. Итог при любом раскладе был бы только один — разрыв Соглашения и новый виток эскалации напряженности вокруг Ирана.

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