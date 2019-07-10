Эрдоган объяснил, почему Турция покупает С-400

Турция намерена использовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, если на страну будет совершено нападение. Об этом заявил журналистам президент Турции Тайип Эрдоган на борту самолета во время возвращения из Боснии и Герцеговины, сообщает ТАСС.

«У некоторых возникает вопрос, почему мы покупаем [С-400], делаем такую инвестицию. Если нам будет нужно, то мы будем в праве их использовать. Если кто-то на нас нападет, то мы задействуем эти системы ПВО. Вот поэтому мы и делаем такую инвестицию», — приводит в среду слова президента газета Hürriyet.

Эрдоган также вновь заявил о намерениях Анкары участвовать с Москвой в совместном производстве С-400. «В вопросе совместного производства у нас с Россией нет каких-либо проблем. Мы с самого начала наших переговоров с президентом [РФ Владимиром] Путиным достигли соглашения по этой теме. Надеюсь, что мы перейдем к совместному производству, сейчас каких-либо проблем нет. Разные спекуляции исходят от тех сторон, которые хотят, чтобы мы отказались от покупки С-400», — подчеркнул президент Турции.

Между тем 29 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт по поставкам ракетных комплексов С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий турецкой стороне на производство.

Первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 может начаться в октябре 2019 года.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.