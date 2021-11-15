Компания Apple на протяжении минимум двух лет тайно покупает рекламу в Google для приложений с дорогой подпиской ради увеличения собственной прибыли. Об этом сообщает портал Forbes со ссылкой на слова издателей приложений.

После того как пользователь нажимает на рекламное объявление, он попадает в App Store для оплаты подписки. В таком случае Apple получает процент от платежа, а сам издатель приложения теряет деньги.

«Компания поняла, что может заработать больше денег на разработчиках, поощряя пользователей покупать в App Store, а не в интернете», — отмечается в материале Forbes.

Среди пострадавших компаний есть и крупные бренды, например приложения для знакомств Tinder, Plenty of Fish и Bumble, телевизионная компания HBO, издательство Masterclass, а также сервис изучения языков Babbel.