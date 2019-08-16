Элизабет Уоррен вышла в лидеры среди демократов претендующих на пост президента США

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен впервые вышла в лидеры среди претендентов, добивающихся выдвижения кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года. Согласно опубликованным в четверг итогам опроса, проведенного исследовательской организацией Change Research среди потенциальных избирателей-демократов в штате Айова, 28% респондентов заявили о поддержке ее кандидатуры. Второе-третье места с уровнем поддержки 17% разделили сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и экс-вице-президент США Джо Байден, ранее считавшиеся лидерами среди претендентов-демократов.

Опрос 621 избирателя-демократа проводился в период с 9 по 11 августа. Погрешность полученных результатов оценивается в плюс-минус 3,9%.

Комментируя итоги опроса, интернет-портал Elections Central отметил, что за период с мая по август популярность сенатора Элизабет Уоррен выросла на 16 процентных пунктов.