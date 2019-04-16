Эквадор подвергся 40 млн кибератак после лишения Ассанжа убежища

Более 40 млн кибератак зарегистрировано в Эквадоре после того, как власти республики приняли решение лишить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в понедельник министерство телекоммуникаций и по вопросам информационного общества южноамериканской страны.

«Атак на Эквадор было столько, что во второй половине дня 11 апреля мы сдвинулись с 51 на 31 место в рейтинге стран по количеству кибератак», — приводит ведомство слова замминистра по телекоммуникациям Патрисио Реаля.

По его данным, атакам хакеров подверглись в том числе МИД, Центробанк, администрация президента, МВД, а также ряд других ведомств и университетов.

Как отметил чиновник, многие страны предложили Эквадору содействие в противодействии этим атакам. «На данный момент ни одно предложение о помощи принято не было, так как уровень компьютерной защиты достаточен», — добавили в министерстве.