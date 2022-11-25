Сегодня, 25 ноября, состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022, в котором встречались сборные Нидерландов и Эквадора. Встреча, прошедшая на стадионе «Халифа» в Дохе, завершилась вничью со счетом 1:1.

Уже на шестой минуте нападающий голландской команды Коди Гакпо открыл счет в матче. В начале второго отрезка форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия удачно сыграл на добивание и установил паритет.

Нидерланды и Эквадор набрали по четыре очка и делят первое и второе места в группе А. На третьей позиции располагается сборная Сенегала, в активе которой три очка. Замыкает таблицу Катар, которому не удалось набрать очки.