Экспорт казахстанского зерна в Азербайджан вырос почти в три раза

По итогам первых шести месяцев текущего года товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном вырос на 16 %, составив при этом 136 миллионов долларов, в том числе экспорт казахстанского зерна в Азербайджан вырос почти в три раза, сообщает Trend со ссылкой на репортаж информационного канала Казахстана «Хабар 24».

Так, Казахстан экспортировал в Азербайджан продукцию на сумму 124 миллиона долларов, что больше на 33 %, при этом войдя в топ 15 основных импортеров Азербайджана.

Как отметил директор центра аграрных исследований Азербайджана Фирдовси Фикретзаде, за шесть месяцев 2019 года из Казахстана импортировано именно сельхозпродукции на сумму 60 миллионов долларов.

«Из них 57 миллионов долларов приходится на пшеницу, на остальную сумму были закуплены другие зерновые культуры», — отметил он.

Также, как отметили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана, импорт казахстанского зерна в этот период увеличился почти в три раза, чему способствовали в том числе единые таможенные тарифы по маршрутам.

«Начиная с 2018 года торговые связи между двумя странами стремительно растут. Показатели за этот год тоже демонстрируют то, что Казахстан нарастил свое присутствие в азербайджанском импорте», — добавил известный азербайджанский экономист Вугар Байрамов.

По мнению экспертов, казахстанское зерно сохраняет конкурентоспособность за счет высокого качества. Поэтому интерес на азербайджанском рынке будет расти.