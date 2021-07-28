Суточный прирост случаев коронавируса в Турции составил 27 июля 19 761 заболевших. Об этом написал в Twitter глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

«Мы достигли роста числа случаев, который вызывает тревогу по поводу контроля над эпидемией», — заявил министр.

С начала июля уровень заболеваемости в стране вырос в 4,5 раза.

Накануне министерство здравоохранения Турции сообщало о 16 809 случаев заражений коронавирусом за последние сутки. Статистика стала самым высоким суточным показателем для республики с 8 мая. Выздоровели 5 585 человек.