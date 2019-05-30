Эден Азар: «Челси» заслужил победу в этом матче

Лучший игрок финала Лиги Европы по футболу Эден Азар прокомментировал победу «Челси» над «Арсеналом» (4:1) в Баку.

«В перерыве мы поговорили в раздевалке. Тренер сказал, что нужно играть в свой футбол, быть более агрессивными и играть с радостью. Если посмотреть на второй тайм, то, думаю, мы все сделали правильно. В концовке встречи мы пропустили, могли пропустить еще, но в целом ситуация была под нашим контролем.

Мы заслужили победу в этом матче, были лучше «Арсенала». Огромная радость для всех нас — парней в раздевалке, болельщиков, всего штаба. Это был удачный вечер для «Челси». Когда играешь в финале, то думаешь только о победе. Просто хочешь завоевать трофей с партнерами. Честно говоря, сегодня мы все сделали на отлично», — заявил Азар сайту УЕФА.