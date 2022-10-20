«Манчестер Юнайтед» отстранил португальского нападающего Криштиану Роналду от участия в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу с «Челси».

Как передает #, об этом в четверг сообщила пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

В 12-м туре «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0. Роналду покинул стадион до финального свистка. Он не присутствовал в раздевалке, когда одноклубники праздновали победу.

«Криштиану Роналду не будет в составе «Манчестер Юнайтед» в субботнем матче Премьер-лиги против «Челси». Остальные игроки полностью сосредоточены на подготовке к этому матчу», — говорится в сообщении.

Матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 22 октября в Лондоне.