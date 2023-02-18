В очередном матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» проиграл «Саутгемптону».

После этой игры безвыигрышная серия «синих» достигла пяти матчей, передает газета.ру.

За последние десять матчей команда под руководством Грэма Поттера одержала лишь одну победу (над «Кристал Пэлас», 1:0), четырежды сыграла вничью и потерпела пять поражений.

Всего в этих матчах футболисты «Челси» смогли отличиться четыре раза. Помимо «Кристал Пэлас», игрокам «синих» удалось распечатать ворота «Ноттингем Форест» (1:1), «Фулхэма» (1:2) и «Вест Хэма» (1:1).