Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова дебютирует в UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского поединка (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о том, что его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов осенью дебютирует в качестве бойца промоушена.

Дебютный поединок состоится в рамках турнира организации, который пройдет в Москве.

«Мой брат Абубакар Нурмагомедов. Таких как он больше нет. Его следующий бой пройдет в ноябре на UFC Moscow», — написал Хабиб в инстаграме.

Изначально родственник чемпиона промоушена должен был выйти в октагон в рамках турнира UFC 242, но поединок сорвался из-за травмы.

Хабиб Нурмагомедов также не выступал еще в этом году. Титульный поединок россиянина с американцем Дастином Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

| 2019-08-14T16:49:52+00:00 14 августа 2019, 20:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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