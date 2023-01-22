Футбольный клуб «Аль-Наср» опубликовал заявку на матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака».

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выйдет на поле с первых минут. Это будет дебют 37-летнего форварда за новый клуб официальном матче. Встреча состоится сегодня, 22 января. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по бакинсскому времени. Роналду выйдет а поле с капитанской повязкой.

19 января состоялся товарищеский матч между сборной звезд Эр-Рияда и «Пари Сен-Жермен». Встреча завершилась победой французского клуба со счетом 5:4. Лионель Месси отметился голом. Капитан саудовской команды Криштиану Роналду записал на свой счет дубль.

Стоит отметить, что это дебют португальского футболиста в Саудовской Аравии. Он стал игроком «Аль-Насра» 2 января этого года и на поле до этого дня еще не выходил.