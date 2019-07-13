«Друг малого и среднего бизнеса» подставил плечо и бакинской таможне

В Бакинском главном таможенном управлении Государственного таможенного комитета начал деятельность «Друг МСБ» Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (Агентство МСБ).

Председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев и председатель правления Агентства МСБ Орхан Мамедов ознакомились с рабочим процессом «Друга МСБ» в административном здании Бакинского главного таможенного управления, обменялись мнениями по импортно-экспортным операциям МСБ, пишет haqqin.az.

Было отмечено, что субъекты микро, малого и среднего предпринимательства, пользующиеся таможенными услугами, обратившись в функционирующий в Бакинском главном таможенном управлении «Друг МСБ», могут воспользоваться информационными услугами, рекомендациями, правовой помощью в связи с импортно-экспортными операциями, таможенным оформлением и иными процедурами. Это также поможет оперативному решению вопросов с участием Агентства МСБ и Государственного таможенного комитета, в рамках сотрудничества государственного и частного секторов. Также здесь будут задействованы «волонтеры МСБ».

Напомним, что «Друг МСБ» является важным механизмом поддержки Агентства МСБ микро, малого и среднего предпринимательства. Этот механизм действует в 14 городах и районах Азербайджана. Друзья МСБ осуществляют содействие микро, малым и средним предпринимателям посредством механизмов государственной поддержки, а также различных услуг Агентства.

| 2019-07-13T12:21:59+00:00 13 июля 2019, 12:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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